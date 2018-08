Карен Кавалерян запретил Колдуну исполнять песню на его слова

C официальным заявлением выступил поэт Карен Кавалерян, автор слов песни WORK YOUR MAGIC, с которой Колдун победил на отборочном конкурсе "Евровидения-2007" в Белоруссии. К.Кавалерян запретил использование текста песни WORK YOUR MAGIC, написанного им для Д.Колдуна к конкурсу ЕВРОВИДЕНИЕ в связи с нездоровой обстановкой, сложившейся в последние дни вокруг белорусского участника. К.Кавалерян также предостерег белорусскую сторону от попыток использования зарегистрированного им оригинального названия и любого из элементов текста в новой версии текста, так как подобного рода действия будут означать нарушение Закона РФ об авторском праве и смежных правах, а также международных законов в области охраны авторских прав со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, Дмитрию Колдуну придется представлять на «Евровидении» песню с новым текстом. Мелодия Филиппа Киркорова остается. Именно Киркоров убедил НМК п/р В. Дробыша разрешить участвовать Дмитрию Колдуну в Евровидении (за счет белорусской стороны).