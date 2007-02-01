Колдун таки поедет на Евровидение. За счет Белоруссии

По поступившим сведениям вчера вечером состоялась встреча Филиппа Киркорова с руководством Первого канала, на которой обсуждалось решение последнего отстранить Диму Колдуна от поездки на «Евровидение – 2007» от Белоруссии. На настоящий момент по настойчивым просьбам г-на Киркорова вышеупомянутое решение руководства отменено, сообщает starsnews.ru. Однако отныне всю поддержку, включая финансовую, будет предоставлять не Национальная Музыкальная Корпорация (НМК) и приглашенный Филиппом Киркоровым Продюсерский Центр Димы Билана, как планировалось ранее, а исключительно белорусская сторона, к которой теперь перешел весь проект. Следует пояснить, что Дмитрий Колдун, ставший победителем отбора по мнению жюри белорусского проекта «Еврофест» является действующим артистом Национальной Музыкальной Корпорации (НМК), возглавляет которую российский продюсер Виктор Дробыш. После победы белорусского артиста в проекте «Фабрика звезд – 6» между ним и российским продюсером был подписан семилетний контракт. Как оказалось, этот контракт является помехой участия Дмитрия в конкурсе песни «Евровидение». C официальным заявлением выступил также поэт Карен Кавалерян, автор конкурсной песни-победителя.