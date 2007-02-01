Юбилеиный концерт Лещенко

Это что же получается: еще пять лет – и Лещенко стукнет 70? М-да.... А ведь как вчера это было – по воспоминаниям очевидцев, возник "как здрасьте", сказал Кобзону: "Подвиньтесь", в Сопоте взял первое место, женщин взял на абордаж: в меру романтичный, в меру мужественный, атлетически сложенный – да по сегодняшним меркам, секс-символ просто! Да и сегодня юбиляр – очень даже ничего... А вообще, особого уважения Лещенко заслуживает уже за то, что пробился: блата и продюсеров тогда не было, голоса-то получше встречались, да и на музыкальное отделение ГИТИСа паренька упорно не принимали. А он год за годом упорно поступал, при этом трудясь рабочим сцены в Большом театре и слесарем-сборщиком на заводе точных измерительных приборов. Поступал, пока не достиг призывного возраста (вот в армии его вокальные данные как раз оценили, сделав солистом ансамбля песни и пляски), а после службы по своему обыкновению направился в ГИТИС.... Там снова изрекли: "Парень хороший, но дремучий и немузыкальный" и... взяли: так достал, что проще было уступить! А буквально через год осознали: взяли самородка... Неудивительно, что спустя какое-то время Лещенко, перешагнув через Театр Оперетты (как-то не удовлетворяла его роль с одной фразой: "Пустите погреться") добрался до Всесоюзного конкурса артистов эстрады, "Золотого Орфея" и, наконец, Сопота. И началась "мода на Лещенко": женщины любили "Левушку" за обаятельную улыбку и лирику, партия и правительство – за умеренный официоз. Впрочем, даже о комсомоле и Магнитогорске Лещенко пел не менее прочувствованно, чем о соловьиной роще и родительском доме. И наступление новой эпохи певца из колеи ничуть не выбило: – А что? Как раньше я выступал на правительственных концертах, так делаю это и сейчас. Только раньше я пел для Брежнева, сегодня для Путина, – признается юбиляр. А вообще, Лещенко уже давненько плавно переметнулся в сторону бизнеса: не скрывает, что является акционером деревоперерабатывающей фабрики во Владимире. А еще он – вице-президент баскетбольного клуба "Динамо Подмосковье" и президент "Благотворительныого фонда поддержки и развития искусства, физкультуры и спорта". Ну, а когда руки скучают по микрофону, Лещенко берет верного друга Вовчика и отправляется в тур. Это, кстати, неправда, что они – друзья-неразлейвода. Лещенко по секрету признается, что в жизни они с Винокуром "не совпадают" и ссорятся. Но вот мало Винокуру своих миниатюр, а Лещенко – песен, вот и создали они дуэт "Вовчик и Левчик" – чтобы "разбавлять" друг друга. Свой юбилей Лещенко отметит концертом в Кремлевском дворце, который решил сделать "антиюбилейным". Своих песен исполнять не будет категорически – отделается ариями, романсами и номерами из оперетт. Поздравят Лещенко две баскетбольные команды – женская и мужская, Басков, Галкин, Винокур и многочисленные ученики Льва Валерьяновича, среди которых – Марина Хлебникова, Ольга Арефьева, Катя Лель. На этом большие концерты в жизни Лещенко закончатся. А годика через три-четыре он готовится и вовсе покинуть сцену: во-первых, востребованность падает, во-вторых – публика должна запомнить его молодым и красивым: "Петь буду до тех пор, пока мое лицо не станет похоже на сморщенную тыкву". Э-эх, большие юбилеи... Грустно это!