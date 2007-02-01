Кейт Мос попиарилась дважды - когда делала заявление и когда брала слова назад

Английская модель Кейт Мосс, одна из самых сексуальных барышень мира, замеченная недавно в употреблении кокоина, отреклась от своих слов о якобы запущенной в производство собственной коллекции одежды и сообщила, что журналисты неверно истолковали ее недавние интервью, в которых супермодель делилась своими планами на будущее. Как теперь трактует свои слова британская королева подуима, она планирует потом , в дальнейшем переквалифицироваться в модные дизайнеры, она видит себя во главе собственной марки не раньше, чем через десять лет. "Да, Кейт действительно планирует заняться дизайном одежды, - рассказала ее пресс-секретарь в интервью изданию WomenТs Wear Daily. Но уж точно не в ближайшее время, когда вокруг так много рекламных контрактов и фотосессий". И это правильно! Нужно быть хозяйкой своего слова. Брать и давать. Источник: zakyiv.com