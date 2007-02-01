Малахов заражает опасной болезнью ничего не подозревающих людей

В “Останкино” — переполох. Отсюда в СМИ просочилась информация о том, что популярный шоумен Андрей Малахов серьезно болен. По некоторым сведениям, которые опубликовали газеты, у него — вирусный гепатит. Но, несмотря на то, что болезнь, если она есть, чрезвычайно заразна, он продолжает снимать свою программу. В клинике Боткина, в специализированном 34-м инфекционном отделении, где на третьем этаже, по данным СМИ, продолжает лечиться телезвезда, не меньшее замешательство. Дать возможность покидать такому больному в период обострения клинику — буквально уходить в народ — по закону невозможно. Но, похоже, медики не смогли устоять перед обаянием и настойчивостью знаменитого пациента. “МК” связался с работниками этого отделения по телефону и поинтересовался: как такое могло случиться, что Малахов нарушает режим? Медики отказались подтвердить факт периодических отлучек шоумена из стен больницы. Но то, что они его сейчас там лечат, врачи не отрицают. Более того, эскулапы поведали журналистам, что появление в обществе больного с диагнозом, который поставили в СМИ Малахову, в период обострения опасно. Пациенты отделения (здесь лежат носители инфекционной формы гепатита) находятся в отдельных изолированных палатах и сами не жаждут выйти оттуда пожелтевшими от болезни. Однако, вероятно, Андрей Малахов стал исключением из правил. Он не только покинул клинику, но и продолжает делать свое супершоу на ТВ, скрывая цвет лица под толстым слоем грима. При этом, скрывай лицо или нет, опасных контактов со здоровыми людьми не избежать. Привычка Андрея ручкаться и любезничать с VIP-гостями во время съемок общеизвестна. Кстати, в Боткинской больнице Малахова-пациента знают не первый год. В 2003 году, по данным СМИ, он был госпитализирован сюда с диагнозом “бактериальное пищевое отравление”, в 2005-м — с диагнозом “дискинезия желчевыводящих путей”, в конце прошлого года телезвезда угодила в первое боксовое отделение 2-й городской инфекционной больницы на Соколиной Горе, известной среди москвичей тем, что там лежат бомжи и гастарбайтеры, с предварительным диагнозом “токсический гепатит”. И вот теперь он снова очутился в Боткинской. Сюда его, как пишут, положили 9 января. Но и после этого печального события, как стало известно “МК”, съемки шоу с его участием не прерывались. В эти дни, как говорят, в клинику подавалось авто с водителем, а после передачи телеведущего опять доставляли в “родной” бокс. “МК” удалось связаться с людьми, которые участвовали в съемках программы в середине января. Они подтвердили, что в те дни, когда Андрей, по данным медперсонала, лежал в стационаре, они видели его в кадре. Он не выглядел желтым, но казался переутомленным. Конечно, многие трудоголики, находясь на больничном, продолжают работать себе во вред. Но здесь телезвезда, если все вышеописанное правда, рискует не только своей печенью, но и печенью тысяч поклонников. Ведь во время съемок — а за день, как узнал “МК”, нередко записывают сразу несколько программ — он плотно общается со многими людьми из разных городов нашей необъятной родины. Между тем инкубационный период заболевания может длиться даже месяц. Как выяснил “МК”, гепатит передается, если пользоваться одной и той же посудой, через слюну, поцелуи. Предупредить развитие болезни, если известно, что был контакт с носителем вируса, можно — если сразу после вероятного заражения (в течение двух недель) проколоть иммуноглобулин.