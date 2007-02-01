Страстная любовь Пугачевой и Галкина

Известный театральный режиссер Роман Виктюк давно мечтал заполучить в качестве актрисы саму Аллу Пугачеву. Кажется, скоро мечта Романа Григорьевича сбудется. Подходящие роли для примадонны и ее приятеля Максима Галкина режиссер уже подыскал. Алла Пугачева тоже давно хотела поработать с Виктюком, но была слишком занята. Теперь же сама певица заговаривает о возможном уходе со сцены, так что у нее может получиться выкроить время и на театр. "Скоро приступим к репетициям нового спектакля, в котором сыграет Алла Пугачева. Она сама захотела поработать в моем театре, чем я очень горжусь", - говорит Виктюк. 70-летний режиссер строит грандиозные планы и собирается задействовать в своей постановке и других знаменитостей. "Помимо Пугачевой, в спектакле будут играть Максим Галкин, Ефим Шифрин и Верка Сердючка, - рассказывает Виктюк. - И пьесу хорошую нашел - ее написал известный итальянский драматург Альдо Николаи. Название пока говорить не хочу". Если верить слухам, Галкин сыграет в спектакле возлюбленного героини Пугачевой. Между героями по сюжету вспыхнет нешуточная страсть, пишет "Комсомольская правда". Кстати, если Галкин вдруг откажется от своей роли, то его готов заменить сам Виктюк. По его словам, стать любовником такой женщины, даже только в рамках спектакля, - большая честь.