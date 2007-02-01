Катастрофа группы «Премьер-министр»

Очень популярная в прошлом группа "Премьер-министр" сейчас переживает настоящую катастрофу. Многие поклонники отвернулись от группы из-за резкой смены ее состава. Люди опешили, увидев, что в группе "Премьер-министр" теперь другие солисты. Совсем юные и абсолютно неизвестные. "Это не "Премьер-министры"! Нас пытаются обмануть!" – поначалу кричала удивленная публика. А все потому, что о конфликте между старым составом "премьеров" и их продюсером Евгением Фридляндом общественность тогда не знала. До определенного момента "фронты" были закрыты. Но не долго. Вскоре покинувшим продюсерский центр Фридлянда экс-"премьерам" понадобилась общественная поддержка, и они рассказали публике свою версию событий связанных с их уходом из группы. Параллельно с этим Фридлянд придал огласке абсолютно другие сведения… Каждый день появлялись новые подробности скандала, обнародовались нелицеприятные детали совместной работы продюсера с группой. На днях было обнародовано решение Хорошевского районного суда города Москвы по делу, связанному с конфликтом между продюсером Евгением Фридляндом и бывшими участниками группы "Премьер-министр" В. Бодоликой, М. Чанышевым и Ж. Григорьевым. Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования продюсерской компании Е. Фридлянда ООО "Студия Диалог", связанные с досрочным самовольным расторжением экс-"премьерами" действующих продюсерских контрактов и уплатой договорной неустойки. Экс-"премьерам" надлежит в полном объеме выплатить продюсеру договорную неустойку и компенсировать все судебные расходы. Евгений Фридлянд надеется, что это решение поставит точку в конфликте, который длится уже полтора года. Но сами экс-"премьеры" в разговоре с корреспондентом Дней.Ру сказали, что на этом не остановятся. К слову, этот суд – далеко не единственный в скандале "премьеров". Пока же ситуация выглядит так: в группе "Премьер-министр" выступает молодой состав, к которому недавно присоединился победитель проекта "Народный артист" Амархуу Борхуу. А экс-"премьеры" взяли себе новое название – "ПМ". Причем, они уверяют, что это не сокращение от "Премьер-министр" и что это название можно трактовать как угодно. С чем опять же не согласен Евгений Фридлянд. В итоге вместо одной группы мы получили две, ни одна из которых в полной мере не является той группой, которую когда-то полюбила публика. По банальному закону созидания-разрушения, уничтожить что-то намного легче, чем создать. В том числе и популярную группу "Премьер-министр".