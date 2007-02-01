Беременность Дженнифер Лопес оказалась ложной

Недавно из первых уст все узнали, что Дженнифер Лопес беременна. Позже в интервью The New York Post о долгожданном счастье сообщил и муж Дженнифер Марк Энтони. Сама Дженнифер уже была готова менять все свои жизненные планы, но оказалось, что она просто ошиблась… На протяжении 10 лет Лопес пыталась забеременеть, но у нее никак не получалось. В этот раз она была несказанно счастлива, когда увидела, что тест на беременность показывает положительный результат. К сожалению, когда она обратилась в клинику, результат не подтвердился. Но к этому времени вся общественность уже знала, что Лопес готовится стать мамой. Ей и её мужу отчаиваться просто некогда. Никак не прокомментировав свою ложную тревогу по поводу пополнения семейства, они занялись своими привычными делами. 3 апреля выходит первый альбом Дженнифер Лопес на испанском языке «Como Ama Una Mujer» на лейбле Epic/Sony BMG Latin. Продюсером нового альбома стал муж звезды Марк Энтони. «Этот альбом - самый эмоциональный из всех моих дисков. И это моя самая сильная работа». В этом году Лопес вошла в десятку самых богатых женщин мира по рейтингу «Форбс». Ее состояние составляет 10 миллионов долларов. Кроме того, она названа самой дорогой женщиной мира - ее пятая точка застрахована в одной нью-йоркской страховой компании на сумму в 1 миллиард евро. Сейчас телесеть Univision TV Network снимает мини-сериал, в основу которого легли сюжеты песен с нового альбома. Параллельно с записью испаноязычного альбома певица записывает альбом на английском языке, который предположительно появится в конце ноября 2007 года. Кроме того, актриса снимается в кино сразу в нескольких лентах. В скором времени выйдут в прокат сразу две картины с ее участием – «Эль Кантанте» и «Пограничный городок».