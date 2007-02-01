Мужчинам США не нравится Мисс Америка-2007

Выбрана очередная Мисс Америка-2007. Это звание получила 20-летняя начинающая бродвейская певица Лорен Нельсон. Либо в США кризис красавиц, либо эта страна и впрямь демократично относится к внешности. По мнению американских мужчин, Нельсон обладает совершенно заурядной наружностью. Лорен, стоявшая на сцене и плакавшая от счастья, совершенно не выглядит на 20 лет. Точно также выглядят и остальные участницы конкурса, обо всех можно с лёгкостью сказать: домохозяйки неопределенного возраста. Несмотря на это, за свою исключительность Лорен стала обладательницей чека на 50 тысяч долларов. Все дело в том, что блондинка обещала судьям конкурса красоты продвигать в интернете защиту прав детей в течение всего года, пока почетный титул будет в силе. Возможно, именно это и сыграло решающую роль для судей. Перед началом конкурса участницы подписывают специальный договор по соблюдению этики, так как Мисс Америка - это пример для подражания каждой девушки США. В рамках различных мероприятий по сбору средств Мисс Америка проезжает около 20 тысяч миль в месяц. Пока единственной Мисс Америка, нарушившей договор и лишившийся этого титула, была Ванесса Уильямс: в 1984 году она была вынуждена отдать корону за откровенные фото в журнале Penthouse. Зато Уильямс была первой темнокожей Мисс Америка. С новой победительницей организаторы конкурса связывают большие надежды: ей выпала честь вернуть главному американскому конкурсу красоты былую почетность. За последние годы из-за скандалов с американскими красавицами престиж "Мисс Америка" значительно упал. Например, Мисс Америка-2006 Тара Коннор чуть не лишилась короны и квартиры на Манхеттене после того, как заменила обязательные по контракту поездки по стране в целях благотворительности тусовками в нью-йоркских барах, где папарацци частенько запечатлевали ее принимающей наркотики или в нетрезвом состоянии. Терпению организаторов пришел конец, когда она публично поцеловалась с победительницей конкурса "Мисс США среди тинейджеров", однако Таре все же дали возможность реабилитироваться - она была помещена в клинику для алкоголиков. Но уже после этого на этой неделе она успела заявить в интервью американскому изданию New-York Post: "Да, я принимаю кокаин".