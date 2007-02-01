Ушел из жизни Сидни Шелдон, любимец женщин

Вчера в полдень в США в возрасте 89 лет скончался известный писатель Сидни Шелдон. По информации таблоидов, писатель умер от осложнений после пневмонии в медицинском центре имени Эйзенхауэра в Ранчо Мираж. В момент смерти рядом с романистом находились его близкие - супруга Александра и дочь Мэри. Шелдон родился 11 февраля 1917 года в Чикаго (штат Иллинойс). Учился в Северо-Западном университете, служил в ВВС США, а в 1941 году вышел в отставку. Начало сороковых годов для Шелдона было освещено огнями Бродвея: он в соавторстве с Беном Робертсом написал ряд сценариев для бродвейских постановок. Самый первый роман Шелдона, "Сорвать маску", написанный в 1970 году, был номинирован на одну из самых значительных литературных наград – премию Эдгара А. По "The Mystery Writers of America Edgar Award" в 1971 г. С тех пор все без исключения романы писателя мгновенно попадали в списки бестселлеров. Такие бестселлеры Шелдона, как "Гнев ангелов", "Обратная сторона полуночи" и "Если наступит завтра", принесли писателю огромную популярность. Эти произведения написаны интеллектуальным языком, в них присутствует яркая чувственность, которая держит читателя в напряжении в течение всего времени прочтения. "Я люблю писать о женщинах, которые талантливы и способны на многое, но самое главное - в любой ситуации они сохраняют свою женственность. Представительницы слабого пола обладают властью, имя которой - женственность, поэтому мужчины не могут жить без них". "Я стараюсь писать свои книги таким образом, чтобы читатель не смог предугадать развязку, - объяснял писатель в одном интервью в 1982 году. - Я стараюсь построить их так, что когда читатель добирается до конца главы, ему кажется, что осталось прочитать лишь еще одну – и все станет ясно. Это старая добрая техника в стиле субботних сериалов: оставьте парня висеть на краю утеса в конце главы". Анализируя вопрос, почему его книги пользуются такой бешеной популярностью у женщин, Шелдон заметил: "Я люблю писать о женщинах, которые талантливы и способны на многое, но самое главное - в любой ситуации они сохраняют свою женственность. Представительницы слабого пола обладают властью, имя которой - женственность, поэтому мужчины не могут жить без них". Суммарный тираж романов Шелдона на сегодняшний день составляет свыше 275 миллионов экземпляров. За заслуги перед литературой и кинематографом Сидни Шелдон получил именную звезду на голливудской Аллее Славы. Кроме того, его имя присутствует в Книге рекордов Гиннесса: Шелдон – самый переводимый автор в мире.