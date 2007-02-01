«Гарри Поттер» проскачет голым на лошади (ОТКРОВЕННЫЕ ФОТО)

Актер Дэниэл Рэдклифф вовсю сверкает... новыми гранями таланта А мальчик-то «созрел»! В то время, как на студии «Warner Bros» вовсю идут съемки «Гарри Поттер и Орден Феникса», исполнитель главной роли Дэниэл Рэдклифф, которого благодаря саге про юного волшебника знает весь мир, вовсю блистает гранями таланта. Сейчас в театре идут репетиции пьесы по драме Питера Шафера «Equus», где молодой талант покажет себя совсем с другой стороны. В постановке Рэдклиффу придется сыграть молодого человека, страдающего религиозно-эротической одержимостью лошадьми. Семнадцатилетний Алан Стренг в порыве гнева выкалывает глаза семи лошадям. Его, естественно, направляют к психологу Мартину Дьюсарту, чтобы тот докопался до причин такой жестокости. Доктор с удивлением для себя понимает, что поведение подростка оправдано. К слову, его играет Ричард Гриффитс, который в «Гари Поттере» играет злого дядьку юного мага. «Часть меня очень сильно хочет переменить восприятие меня людьми, при чем изменить кардинально. Это очень сложная для актера пьеса, и если я смогу в ней достойно сыграть, в чем пока никто не уверен, может быть, люди начнут думать: «А он способен на нечто большее» - сказал Рэдклифф в интервью британским газетам. «Это необычная драма, и ему очень сильно подходит эта роль» - говорит агент Редклифа Ванесса Дейвис. – «Он сформировавшийся актер, поэтому берется за новые и многообещающие роли». В одной из сцен драмы, Алан-Дэниел голым скачет на лошади. Дейвис, знающая о столь пикантной сцене и о том, что Рэдклиффу придется сниматься обнаженным, только сказала: «Да, в фильме есть сцены с обнажением, но это не повод отказываться от роли». Явление «Гарри»-«Дэниела» в пьесе, премьера которой впервые прошла в Лондонском Национальном Театре аж в 1973-ем году состоится уже в марте.