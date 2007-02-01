СКАНДАЛ! У Укупника отобрали водительские права

В центре столицы он выскочил на встречную полосу Известный певец, композитор и продюсер Аркадий Укупник скоро предстанет перед судом за грубое нарушение правил дорожного движения. Досадный инцидент с участием музыканта произошел вчера около десяти утра в центре Москвы. 54-летний Укупник ехал на своем «Лендровере» по Пресненскому валу в сторону Трехгорного вала. У дома № 4 торопливый Аркадий Семенович решил объехать впереди идущие машины и выскочил на встречку. - Хорошо еще, что на его пути не оказалось такого же лихача, - замечают сотрудники ГИБДД. - Иначе беды бы не миновать. Лихой маневр Укупника тут же пресек дежуривший на дороге гаишник. Инспектор, разумеется, узнал знаменитого нарушителя, но поблажек ему делать не стал. Сотрудник ГИБДД составил протокол, отобрал у Укупника права и выдал взамен временные. Неприятную «процедуру» музыкант вынес стойко, инспектору не хамил. Однако давать какие-либо объяснения не стал. Как удалось выяснить «КП», на днях дело Укупника передадут в суд, который решит, лишать ли его водительских прав на полгода или ограничиться штрафом.