Жена Безрукова ревнует его к Анне Снаткиной?

По слухам, у известного актера был с ней роман. Еще год назад мало кто знал ее имя и мог узнать в лицо, но сегодня миловидная, стройная актриса Снаткина добилась популярности. Она стала победительницей телепроекта «Танцы со звездами», у нее есть главные роли в сериалах. И, возможно, такой скорый успех 23-летней Анны и породил массу завистливых слухов про ее личную жизнь. Молва ходит, будто бы подняться Снаткиной помог Сергей Безруков, который, по слухам, увлекся симпатичной партнершей на съемках фильма «Пушкин. Последняя дуэль». Рассказывают, Безруков и Снаткина познакомились еще на съемках сериала «Участок», в котором у Анны была эпизодическая роль. Актеры все лето жили в деревне, купались, удили рыбу. И самой красивой среди актрис была Анна, что отметил Безруков. Снаткина оставалась с киногруппой даже в те дни, когда была не занята в съемках. Шутила, смеялась, рассказывала анекдоты и с удовольствием принимала ухаживания мужчин. Она одаривала улыбками исполнителя главной роли Безрукова, но он вел себя сдержанно. Однако о стройной девушке Безруков вспомнил, проводя кастинг актеров для фильма «Есенин». Звездный артист доверил выпускнице ВГИКа небольшую роль. Снаткина старалась работать с полной отдачей и сумела запасть в душу Безрукову... Именно про нее Сергей заговорил с режиссером, соглашаясь играть в фильме «Пушкин». В итоге Наталья Бондарчук утвердила Снаткину на главную женскую роль Натальи Гончаровой. У пары на съемках были интимные сцены, страстные поцелуи. Жизнерадостная Снаткина весело откликалась на ухаживания «Пушкина». Поговаривают, жена Безрукова даже приревновала мужа к молодой актрисе. Но роман не стал помехой их личной жизни. Хотя, как судачат злые языки, якобы именно жена не пустила Сергея на премьеру фильма «Пушкин», что обидело режиссера.