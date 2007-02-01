Бритни Спирс радует глаз

Каждый выход Бритни в люди - что-то сродни сенсации. Совсем недавно появилась новость, радующая сердце фанов Бритни Спирс (Britney Spears) - певица возобновила работу над своим новым альбомом. Однако напрашивается вопрос, как ей удается совмещать многчисленные прогулки, походы по магазинам, воспитание детей, многочисленные попытки дозвониться к Джастину Тимберлейку, написание альбома и создание сенсаций в виде шокирующих фото. Напомним, что у Бритни появилась навязчивая мысль - вернуть Джастина (Justin Timberlake). Источники рассказали, что Бритни неоднократно пытается дозвониться до своей бывшей любви, но тот не отвечает на звонки. В недавнем своем интервью Джастин четко заявил о своем нежелании возобновлять какие-либо отношения с Бритни. К тому же у музыканта есть сейчас о ком позаботится. Джессика Биль овладела сердцем Тимберлейка, да так, что его друзья поговоривают о наличии глубоких чувств. Актриса Джессика Биль (Jessica Biel) даже планирует сопровождать Джастина в его весеннем туре.