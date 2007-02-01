Пэрис Хилтон скрывает свой возраст?

Теперь к документам Пэрис Хилтон имеет доступ каждый желающий. Инцидент, связанный с сайтом, где любой желающий может ознакомиться с домашними фото и видео, личными документами Пэрис (Paris Hilton), обнажил еще один немаловажный факт. Дело в том, что на сайте есть фото паспорта Пэрис и ее водительских прав, на обоих документах указаны разные даты рождения наследницы многомиллионного состояния. Если верить паспорту, рождение Пэрис приходится на 17 февраля 1981 года. Согласно данным водительских прав Хилтон родилась 17 февраля, но в 1978 году. Да и с именем Пэрис творится что-то неладное. Напомним, что на днях Пэрис Хилтон подала иск в федеральный суд, требуя закрыть веб-сайт, на котором размещены и продаются ее личные фото, видео, дневники и снимки вещей, некогда размещенных в лос-анджелесском хранилище. Сайт был запущен на прошлой неделе. На нем заявлено, что вещи продаются с аукциона. А за $39,97 посетители могут посмотреть паспорт, медицинские карты и другие документы Хилтон. Пэрис Хилтон утверждает, что счет за хранилище должна была оплачивать компания, которая занималась переездом, и что она была "шокирована и удивлена" тем, что ее вещи продаются с аукциона. Пресс-секретарь Хилтон Элиот Минц заявил, что она хотела бы закрыть сайт и вернуть себе все свои вещи. В исковом заявлении 25-летней Хилтон говорится, что ее вещи были положены на хранение два года назад, когда она и ее сестра Ники переехали из дома, который был взломан. Вещи из хранилища были проданы за неуплату аренды. Иск подан против Набиля и Набили Ханисс, который заплатил за них $2775, и Бардии Персы, который перекупил их за $10 млн и затем создал сайт.