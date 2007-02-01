Натали Портман рассказала о своем новом фильме

На днях Натали Портман побывала в Праге, где на пресс-конференции рассказала о новом фильме "Призраки Гойи". Голливудская кинозвезда Натали Портман (Natalie Portman) снялась в новой исторической драме "Призраки Гойи" (Goya's Ghosts), повествующей о великом художнике Франциско Гойе. Актриса сыграла возлюбленную художника — Алисию. Режиссер фильма Милош Форман. Действие фильма происходит в Испании в конце XVIII века. К этому моменту художник уже приобрел известность. В фильме героиню Портман обвиняет в религиозной ереси ее бывший возлюбленный — монах, который ко времени романа Алисии и Гойи стал главой испанской инквизиции. Актриса, возможно, также сыграет и дочь-подростка Алисии, отцом которой является монах. В "Призраках Гойи" Натали предстанет перед зрителем обнаженной. Портман не впервые обнажается на киноэкране. Ее уже можно было лицезреть в романтической драме "Близость" (Closer), в которой также снимались Джуд Лоу, Джулия Робертс и Клайв Оуэн, но откровенные сцены в конечном счете были вырезаны. Премьера ленты запланирована на май 2007 года.