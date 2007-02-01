Джастин Тимберлейк влюбился по уши

Журнал Star Magazine опубликовал новые данные об отношениях Джастина Тимберлейка с Джессикой Биль. В журнале Star Magazine сообщается, что роман Джастина Тимберлейка (Justin Timberlake) с Джессикой Биль (Jessica Biel) начался задолго до вечеринки, посвященной вручению премии Golden Globe. Еще 8 января Джастин предложил Джессике составить ему компанию на время его тура в Сан Диего. Близкие друзья Джастина утверждают, что весь вечер, после вручения кинопремии Golden Globe Джастин не сводил глаз с Джессики. Еще один источник рассказал, что "слышал от певца миллион раз слова, в которых он утвержадет, что не знает более сексуальной девушки на свете, чем Джессика Биль." Чтобы не умереть от разлуки, Джессика собирается в очередной тур с Джастином, который запланирован на весну 2007 года.