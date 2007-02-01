Виктория Бекхэм не хочет быть образцом для подражания

Виктория Бекхэм отказалась выступить в качестве модели для собственной джинсовой линии. После успешного сотрудничества и создания совместной джинсовой коллекции с Rock and Republic, Виктория Бекхэм (Posh Beckham) решила, что больше не нуждается в посредниках и способна заинтересовать мир моды и сама – с помощью собственной линии одежды. Виктория Бекхэм заключила контракт с калифорнийской компанией с целью выпускать вещи под маркой VDB. Грядет показ этой самой джинсовой коллекции, однако выступить в роли модели Пош Бекхэм отказалась, по причине слишком худощавого телосложения. Источник рассказал: "Виктории хочется создать позитивный образ для своей коллекции, с помощью которого бы покупатели понимали, что "костлявость" нынче не в моде. Она не хочет быть образцом для подражанния. Виктория своим видом боится создать комплекс у молоденьких девушек, которые глядя на Пош буду несомненно думать,что их фигуры не соответствуют стандарту заданному фигурой Виктории." Для показа Пош Бекхэм пригласила модель Daniela Sarahyba. Она в отличие от Виктории выглядит намного реалистичней. В скором будущем, Виктория планирует создать линию джинсовой одежды для малышей. Демонстрируя одежду для детей, супруга Дэвида Бекхэма будет выглядеть природно.