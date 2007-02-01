Шумиха вокруг Колдуна – это черный пиар недоброжелателей

Руководитель белорусского проекта «Еврофест» Александр Тиханович опроверг информацию о том, что Дмитрию Колдуну запретили выступать на конкурсе «Евровидение – 2007». «Никакой информации о том, что продюсерский центр Виктора Дробыша запретил Д.Колдуну выступать на «Евровидении», у меня нет. Это очередной черный пиар недоброжелателей», - заявил А.Тиханович «Интерфаксу - Белоруссия» в четверг, комментируя информацию ряда СМИ о том, что продюсерский центр В.Дробыша «неожиданно запретил Д.Колдуну участвовать в «Евровидении» от Беларуси». «Я несколько часов назад разговаривал с В.Дробышем, все идет в соответствии с ранее подписанным договором. Все идет в штатном режиме», - добавил А.Тиханович. При этом он сообщил, что «готовится поездка Д.Колдуна в Испанию и Грецию, В.Дробыш находится в настоящее время в Финляндии, где также планируется выступление Д.Колдуна».