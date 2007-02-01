Дмитрий Колдун отправляется в промо-тур в Испанию

Белорусский популярный исполнитель Дмитрий Колдун отправляется в ближайшее время в промо-тур в Испанию. Следующей страной для него станет Греция, сообщил руководитель проекта "ЕвроФест" Александр Тиханович. Относительно появившейся информации о том, что Колдун не будет выступать на "Евровидении", он заявил, что "это пиар у нас такой". "Никакой информации о том, что продюcерский центр Виктора Дробыша запретил Диме Колдуну выступать на "Евровидении", у меня нет. Это очередной черный пиар недоброжелателей", - отметил в интервью "Интерфаксу" Александр Тиханович. По словам народного артиста Беларуси, все идет в штатном режиме. "Я несколько часов назад разговаривал с Дробышем, все идет в соответствии с ранее подписанным договором", - добавил Тиханович. По словам руководителя проекта "ЕвроФест", после посещения Димой Колдуном Греции и Испании, начнется активная работа над постановкой номера, с которым белорусский музыкант выступит на международном конкурсе "Евровидение-2007", где он представит Беларусь, передает БелТА. Кроме того, Дима Колдун уже приглашен для выступления в Латвии, Эстонии и других странах (всего получено около 20 приглашений). По мнению Александра Тихановича, Беларусь "оказалась в выгодном положении, проведя отборочный тур в числе первых". "Теперь с нашим исполнителем смогут познакомиться во многих странах. Где-то будут проходить его концерты, выступления во время отборочных туров, где-то будет представлен клип-"визитка", - отметил Александр Тиханович. Стало также известно, что финансированием проекта займется белорусская сторона, а не Национальная музыкальная корпорация и Продюсерский центр Димы Билана. Филипп Киркоров останется в проекте в качестве автора музыки конкурсной песни, однако ее текст будет полностью переписан другим автором и исполняться она будет под другим названием.