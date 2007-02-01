Маричка Падалка ждет марта и мальчика

Не так давно ведущая ТСН Маричка Падалко перешла в утренний выходной эфир канала «1+1», в программу «Сніданок плюс”, а в марте ее уже ждет новый статус – молодой мамы. Очаровательная телезвезда сейчас активно готовится к этому моменту – ходит на курсы по подготовке к родам, читает книги и поучительную литературу. Причем, все это делает на пару со своим супругом, ведущим программы «Час» на «5 канале» Егором Соболевым. Даже рожать супруги намерены вместе. Согласно данным УЗИ, в звездной семье скоро появится мальчик. По словам Марички Падалко, для нее это – полная неожиданность, так как в ее роду на протяжении уже нескольких поколений все женщины рожали только девочек. С именем пока озадаченные будущие родители не определились. Если бы была девочка, то Маричка хотела назвать ее Катя, а так теперь в свои мужские права вступает Егор и теперь имя сына – на его совести. Работать в эфире Маричка собирается до последнего момента, так как чувствует себя великолепно и говорит, что такое количество комплиментов, которое она услышала за время своей беременности – не получала до этого никогда. Этим летом супруги наконец-то купили в кредит двухкомнатную квартиру в Киеве, где быстро сделали ремонт и теперь готовы к увеличению своей семьи.