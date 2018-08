СРОЧНО! Обьвлена дата выхода последней книги о Гарри Поттере

Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая образ Гарри Поттера, объявила дату выхода последней, седьмой по счету книги о приключениях юного волшебника. По заявлению автора, на английском языке книга выйдет 21 июля 2007 года. По сообщению издательства Bloomsbury, она появится сразу в четырех различных вариантах. Как стало известно, книга Harry Potter and the Deathly Hallows ("Гарри Поттер и роковые мощи"), в Британии выйдет в четырех вариантах. В один и тот же день книга появится в твердой обложке для детей, в твердой обложке для взрослых, а также выйдет специальное подарочное издание и аудиокнига, сообщает AP. В США седьмая книга о Гарри Поттере выйдет в твердой обложке (40 долларов), люксовое издание обойдется американским поклонникам приключений юного волшебника и его друзей в 65 долларов. Также появится специальное укрепленное библиотечное издание Harry Potter and the Deathly Hallows. Представители Bloomsbury отмечают в этом году 10-летие со дня выхода первой книги о Гарри Поттере. С тех пор, по их словам, "серия является феноменально успешной". Стоит отметить, что книги Джоан Роулинг, повествующие о похождениях волшебника, разошлись по всему миру количеством 325 млн. экземпляров и были переведены на 64 языка. На сегодняшний день количество проданных экземпляров шестой книги, "Гарри Поттер и принц-полукровка", составляет более двух миллионов экземпляров. Кроме ожидаемой поклонниками Гарри Поттера книги, в 2007 году на экраны выходит экранизация пятой книги о приключениях Гарри Поттера – "Гарри Поттер и орден Феникса".