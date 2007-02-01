Новый конфликт Влада Топалова

Влад Топалов в последнее время постоянно эпатирует публику. На этот раз досталось украинским зрителям. На ток-шоу, в котором он недавно принимал участие, певец был предельно откровенен. Оказывается, страстью певца являются не девушки, а машины. Сейчас у юного дарования их пять. На вопрос о количестве транспортных средств, Топалов ответил так: "Я с гордостью говорю о том, что у меня пять машин, потому что купил их сам. У меня нет квартиры, я снимаю жилье. Я не езжу каждый год в Куршавель. А машины - это моя страсть. Это просто разные средства передвижения. У вас же есть разные трусы, правильно?" Такое странное сравнение, мягко говоря, смутило участниц ток-шоу. В памяти поклонниц певца еще жив скандал, связанный с публичным конфликтом певца и его фанатки. А недавно, в ряде СМИ появилось загадочное видео с украденного телефона певца. Поэтому поклонницы уже ничему не поражаются. А вот Топалову перед шоу пришлось удивиться, пишет "Комсомольская правда - Киев". Дело в том, что Влад пришел на телепрограмму в широких джинсах, которые постоянно сползали и олимпийке с капюшоном. Новый образ придавал певцу хулиганский вид. Влад зачем-то залез на тумбу в холле телестудии. На его беду, мимо проходила бдительная сотрудница телеканала. Добропорядочная старушка не узнала певца и приняла его за обычного мальчишку. С криками "Куда? А ну слезь сейчас же!" Топалов был эвакуирован с тумбы. От нравоучений консервативных украинских телевизионных бабушек певцу пришлось спасаться в своей гримерке.