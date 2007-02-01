Бортко для съемок «Тараса Бульбы» ищет 700 человек

На острове Хортица с 1 февраля стартуют съемки нового проекта российского режиссера Владимира Бортко. Накануне известный мастер кинематографа общался с журналистами и открыл некоторые тайны съемочного процесса. Но на съемочную площадку не пустил никого из представителей прессы. В планах режиссера – отснять грустные размышления Тараса Бульбы на берегу Днепра после потери своих сыновей. Богдан Ступка, который будет играть главного героя, прибудет на съемки при полном параде – с настоящим казацким чубом - оселедцем. По гоголевскому описанию вес героя 8 пудов (128 кг), но Бортко считает, что полнеть актеру нет смысла – все равно не дотянет до такого веса. Летом будут снимать бурную жизнь казаков на Сечи. Тогда у запорожцев будет возможность принять участие у массовке фильма. - Для съемок летних сцен на Сечи, которые будут проходить в начале августа, нужно найти 700 человек. Особенно приветствуем молодых людей с оселедцами, - заметил режиссер. Владимир Бортко является автором фильмов "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита".