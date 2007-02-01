В городах Украины пройдет фестиваль французского кино

Кинотеатры Одессы, Крыма и Днепропетровска бойкотируют Меморандум, который кинопрокатчики подписали с Министерством культуры на прошлой неделе. В документе дистрибьюторы и демонстраторы кино обязались дублировать, озвучивать или субтитрировать как минимум 50 процентов всех иностранных фильмов украинским языком. Свой отказ придерживаться меморандума прокатчики восточных регионов объясняют тем, что фильмы с украинским переводом непопулярны среди зрителей. Министерство культуры обещает принять к нарушителям санкции. Пока же ограничились предупреждением. Анна Чмиль, глава Госдепартамента кино: "Ну если будут бойкотировать законодательная база, реализация законодательной базы якщо будуть в ультимативной форме делать этот бойкот, то соответственно у нас есть согласно закону про административные правонарушения, у нас тоже есть санкции, связаные с нарушениями в реализации законов." Источник: 5 канал