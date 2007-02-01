Кинопрокатчикам грозят санкции

Меморандум о сотрудничестве между Минкультуры, дистрибьюторами и демонстраторами фильмов не выполняется в Одессе, Днепропетровске, Восточном регионе и Крыму. Об этом на состоявшейся сегодня конференции сообщила председатель Государственной службы кинематографии Министерства культуры и туризма Украины Анна Чмиль. В частности, владельцы одесских кинотеатров вообще не намерены подписываться под меморандумом. Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, в этой связи А.Чмиль заявила, что на первом этапе Министерство будет ограничиваться предупреждениями. "Но если и в дальнейшем будут нарушаться права зрителей, мы будем реагировать в соответствии с законодательством", - сказала она. Однако о том, какие именно меры предпримет Минкультуры по отношению к нарушителям А.Чмиль говорила неохотно: "Мы будем работать с этими регионами более скрупулезно. Если будет продолжаться бойкот законодательной базы, тогда будем штрафовать. Но я не хочу сейчас об этом говорить, не хочу выглядеть цербером". А.Чмиль сделала ударение на том, что Министерство постарается разрешить этот конфликт мирным путем, не прибегая к карательным мерам. В то же время, А.Чмиль отметила, что украинские киноленты находятся в невыгодном положении относительно импортируемых фильмов иностранного производства, так как последние не облагаются налогом при ввозе. "Мы должны выходить на уровень политического протекционизма, чтобы решить этот вопрос", - заявила А.Чмиль. Напомним, Министерство культуры и туризма подписало Меморандум о сотрудничестве с дистрибьюторами и демонстраторами фильмов. Согласно условиям меморандума, дистрибьюторские компании обязуются с 1 февраля дублировать (озвучивать или субтитровать) на украинском языке не менее 50% иностранных фильмов для проката.