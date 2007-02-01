Кобзону стало плохо на концерте Добрынина

Неприятный инцидент омрачил творческий вечер популярного композитора и исполнителя Вячеслава Добрынина в Кремлевском дворце. В разгар концерта одному из главных гостей виновника торжества, Иосифу Кобзону, стало так плохо, что весь остаток празднества он провел в гримерке под присмотром охраны. Шоу–программа Вячеслава Добрынина «Есть, что вспомнить» проходила в Кремле в день рождения музыканта. Поздравить Вячеслава Григорьевича собрались его близкие друзья и коллеги. Ведущим вечера согласился стать Иосиф Кобзон, который исполнил для давнего приятеля несколько песен. После очередного номера Иосиф Давыдович неожиданно побледнел и, едва держась на ногах от слабости, ушел за сцену. Мэтру было так плохо, что его сразу же увели в гримерку, а возле двери выставили охрану. Больше на сцене в тот вечер Кобзон не появился. Он не выходил из гримерной до окончания концерта. А как только прозвучала финальная песня, Иосиф Давыдович попросил выпроводить всех посторонних из коридора, пишет «Комсомольская правда». - Я не хочу, чтобы меня видели в таком состоянии, - объяснил он секьюрити. Охранники выполнили просьбу мэтра и проводили его к поджидавшей у подъезда машине.