Жанна Фриске в поддержку Олимпийского Сочи

Певица и актриса Жанна Фриске поддержала идею проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Вчера в казино «Кристалл» состоялось мероприятие в поддержку города Сочи – претендента на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Название оно также имело соответствующее – «Красота и спорт навстречу СОЧИ 2014». Здесь собрались только самые известные музыканты, деятели шоу-бизнеса и спортсмены России. Среди них – Светлана Хоркина, Сергей Зверев, многие другие, и, конечно, несравненная Жанна Фриске. Она прибыла в «Кристалл» прямо с трапа самолета. -Я просто не могла пропустить это мероприятие, - говорит Жанна. – Я поддерживаю Сочи, и очень надеюсь, что именно этот город будет принимать у себя многочисленных спортсменов из разных стран. Жанна оставила свою роспись на специальном стенде в поддержку города, после чего получила грамоту и кольцо с бриллиантом от известного мирового ювелирного дома «AviaKian». Такой чести удостоились лишь самые красивые, успешные и спортивные представители российского шоу-бизнеса.