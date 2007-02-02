Маша Фокина беременна!

Внутренний мир Маши Фокиной очень изменился за последние два месяца. Это замечают все – и друзья, и близкие. Внезапные перемены настроения, от глубокой грусти, до бурной радости, неожиданные приступы волнения – все это не могло укрыться от окружающих. Даже недавняя поездка в Индию не избавила Машу от подозрительных симптомов. На все вопросы Маша отвечает уклончиво и в многочисленных интервью старается избегать каких-либо комментариев относительно своего состояния, сообщает «Screen media». Однако, нам удалось выяснить причину столь странного поведения певицы. «У меня такое ощущение, что буквально скоро у меня родится ребенок», - говорит Маша Фокина. «Я, конечно, имею в виду свой новый альбом», - улыбается она. Новый альбом действительно можно считать первенцем Маши Фокиной. В него вошли песни, которые она записала за последний год. Среди них – признанные хиты «Звезды», «Гордая». «Конечно, я волнуюсь, - говорит Маша, - я так долго ждала этого события, что сейчас не могу себе даже представить, как это все получится. Даже по поводу обложки альбома у меня по десять мнений в день, и ни на одном варианте я не могу остановиться».