ШОК! Майю Мигаль увезли загадочные люди

Оставив холодную зиму киевлянам, Майя Мигаль неожиданно для всех, наскоро собравшись, улетела на Мальдивы. Необычная поспешность певицы была связана с таинственной историей. За несколько дней до ее отъезда друзья Майи видели ее в компании загадочного вида молодых людей, которые обсуждали с ней детали предстоящего путешествия. Собеседники передали Майе небольшую шкатулку, о содержимом которой Майя не рассказала даже своим близким друзьям. И через четыре дня Майя Мигаль покинула Украину. Лишь через неделю стало известно, что Майя на Мальдивах занята… поиском клада. Точное местонахождение сокровищ было указано на карте, которую Майе передали те самые таинственные личности, сообщает «Screen media». «Пока мы обследовали несколько пещер, - сказала Майя по телефону, - и нашли там все указанные знаки. Это значит, что еще пара дней – и сокровище наше. Если, конечно, не опередят конкуренты». Украинскую певицу увлекли в таинственное путешествие туроператоры, чья фантазия поистине не знает границ. Туристическая программа представляет собой приключение с поиском настоящего сокровища. Что станет целью увлекательного путешествия, не знает никто, кроме организаторов. «Поэтому мне так интересно найти этот клад, - говорит Майя, - даже если это окажется скорлупа кокосового ореха, я запомню это путешествие навсегда!»