УЖАС! В Киеве зверски избили Валерия Меладзе

Не прошло еще и часа с начала съемок, а Валерий Меладзе уже ходил с отчетливым кровоподтеком под правым глазом и ссадиной на левой щеке. Еще через полчаса правая скула Валерия вспухла кровавым шрамом. При этом Меладзе старался улыбаться, шутил и даже рассказывал анекдоты. И при этом потрясающе профессионально работал на камеру. Избиение знаменитого певца происходило во время съемок его нового клипа на песню «Сахара не надо». Согласно сюжету, который придумал режиссер клипа Алан Бадоев, Валерий дерется… с женщиной. «Идея клипа была навеяна стилистикой Дэвида Ла Шапеля, откровенной китчевой сексуальностью, - говорит Алан Бадоев, - наш герой должен быть похожим на типаж Мика Джаггера. Песня Константина Меладзе меня слегка удивила, это хорошая танцевальная тема, современное диско, которая будет популярна и в клубах. Поэтому такие элементы уличной стилистики, антураж «Бойцовского клуба», будут очень уместными в этом видео». «Я никогда в жизни не решаю проблемы с прекрасной половиной таким способом, - говорит Валерий Меладзе, - ни один вопрос не должен решаться рукоприкладством. Хотя, как символ, как аллегорическое отображение борьбы мужского и женского за место под солнцем, это очень интересно», сообщает «Screen media». На этой неделе Алан Бадоев завершил съемочный процесс клипа Валерия Меладзе. В съемках принимали участие 25 человек. Артистов массовки снимали в первые два дня на улице. «Это было потрясающее зрелище, - говорит Алан Бадоев, - ночью, под снегом, в лютый мороз, наши девочки на улице в легких платьицах. Но тем более впечатляющим это станет для зрителей». Премьера видеоклипа, по словам режиссера должна состоятся в марте.