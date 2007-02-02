Дмитрий Климашенко назначили генералом Вооруженных сил

Заслуженного артиста Украины Дмитрия Климашенко назначили генералом Вооруженных сил. Теперь каждое утро продюсера и певца начинается с указаний своим заместителям и облачения в генеральскую форму. Правда, областью его подчинения пока являются семья и сотрудники Дмитрия, сообщает«Screen media». В роли генерала он выступил в клипе Майи Мигаль, снятым Аланом Бадоевым, который на этой неделе вышел в ротацию на музыкальных телеканалах Украины. А генеральский китель остался Дмитрию как подарок на память. Впрочем, для Дмитрия Климашенко военная дисциплина – не экзотика. Его дед Николай Дмитриевич Климашенко был музыкантом в оркестре МВД Украины, будучи в звании полковника. Поэтому эстетика блестящих пуговиц, аксельбантов и строгости костюма близка Дмитрию.