Людмила Гурченко изуродовала себе лицо

Попытки сохранить молодость и красоту обернулись для Людмилы Гурченко страшными последствиями Судя по снимкам, которые оказались в распоряжении газеты "Твой день", трудясь над новой формой носа звезды, врачи некачественно выполнили свою работу, и теперь нос великой актрисы "украшают" безобразные шрамы. Правильно говорят, что женщина, начав совершенствовать свою внешность, уже не может остановиться. Некоторое время назад 71-летняя Людмила Марковна, видимо, решила, что для совершенства лица ей не хватает идеального носа. Недолго раздумывая, она обратилась за помощью к хорошо проверенным медикам в один из московских институтов красоты, пишет газета "Твой день". Доверяя местным докторам, Людмила Марковна не ожидала, что через какое-то время на ее носу появятся шрамы, которые не замаскируешь никакой профессиональной косметикой. Для подобной операции (ринотерапии) оптимальный возраст – 20–35 лет, а в почтенном возрасте операция может вызвать осложнения. После проведения открытой ринопластики остается рубец на кожной части перегородки носа, который, как правило, малозаметен. У актрисы же, напротив, несколько лет на носу не было видно никаких следов вмешательства специалистов, а сейчас, когда начались осложнения, шрамы предательски исказили ее лицо. – Это похоже на трофическое изменение кожи, которое может перейти в некроз, – комментируя ситуацию, сказал пластический хирург, доктор медицинских наук Артем Акопян. – Мне бы не хотелось говорить о тяжелых последствиях, но всё это довольно серьезно. Уже ни для кого не секрет, что Людмила Гурченко является большой поклонницей пластической хирургии. Но несмотря на любовь экспериментировать над своей внешностью, великая актриса всегда старается держать в тайне свое тесное общение с хирургами. По словам близких друзей Людмилы Марковны, за последние почти десять лет актриса несколько раз обращалась к врачам с просьбой остановить необратимый процесс старения.