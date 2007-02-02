Гвен Стефани - изматывающая беременность

Казалось бы, беспокойство о лишнем весе может быть присуще кому угодно, но только не всегда выглядящей спортивно Гвен Стефани (Gwen Stefani). Однако, по утверждению 37-летней певицы, она всегда боялась набрать лишние килограммы, а потому изводила себя диетами и тренировками даже во время беременности в прошлом году. «Я очень хотела быстро восстановиться и начать работать сразу после родов, а потому решила начать тренировки с индивидуальным тренером во время беременности. Свои последние упражнения я делала всего за 2 недели до родов и они давались мне очень тяжело! Зато теперь я очень горжусь собой, ведь мне удалось удержать свою форму и не потолстеть ни на грамм!» - отметила гордая певица.