Стелла МакКартни создаст коллекцию аксессуаров для LeSportsac

Стелла МакКартни (Stella McCartney) начала работу над эксклюзивной коллекцией аксессуаров для известной марки LeSportsac. Линия, в которую войдут дорожные сумки, аксессуары для путешествий с детьми, рюкзаки-кенгуру и многие другие полезные в дороге вещи появится весной 2008 года во всех магазинах брэнда, а также в фирменных бутиках самой МакКартни. В коллекцию Stella McCartney for LeSportsac будут включены от 30 до 40 моделей, стоимость каждой из которых не будет превышать $250. Предложение компании LeSportsac заинтересовало Стеллу МакКартни, прежде всего, как молодую маму, которая успешно совмещает работу и материнские хлопоты. Разнообразие коллекции должно обязательно привлечь не только женщин с детьми, но и всех остальных поклонниц удобства, универсальности и функциональности. К тому же американский лейбл, как и сама Стелла, не приемлет использование в своих линиях натуральной кожи и меха. «Сотрудничество с LeSportsac – это отличная возможность для дизайнера, известной своей деятельностью по защите животных, продемонстрировать блестящий пример создания коллекции аксессуаров из искусственных материалов. А ценовая ниша данной марки позволяет обратиться к более широкой аудитории», - прокомментировал Марко Биззарри (Marco Bizzarri), президент и исполнительный директор Дома Stella McCartney. Стелла МакКартни уже не в первый раз работает приглашенным дизайнером для известных марок: ее плодотворное сотрудничество с Adidas продолжается и по сей день, а создание коллекции для H&M в ноябре 2005 года имело оглушительный успех. Новый контракт Стеллы пока подписан на 18 месяцев, но, возможно, альянс окажется более продолжительным.