«Народные артисты» поздравили Льва Лещенко

1 февраля в Государственном Кремлевском Дворце отметил свой юбилей легендарный певец, Народный артист России Лев Лещенко. В числе звездных гостей были и наши «Народные артисты» Алексей Чумаков, Александр Панайотов и Руслан Алехно. Ребята, наравне с Иосифом Кобзоном, Николаем Басковым, Ларисой Долиной и многими другими поздравили юбиляра с 65-летием, исполнив его нетленный хит “Ни минуты покоя”, сообщает FBI MUSIC. - Мы росли, влюблялись, воспитывались на песнях Льва Лещенко – говорит Руслан Алехно. – Лев Валерианович - исполнитель, который не только на слуху, но и в душах миллионов почитателей его творчества. Годы идут, а он остается таким же искренним, лиричным, обаятельным и популярным, как много лет назад. Мы все его очень любим и безумно радуемся тому, что у нас есть возможность выступать на одной сцене с таким человеком, как Лев Лещенко!!!