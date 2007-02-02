На «Евровидение» Колдун не поедет!

В этом году Россию на "Евровидении" будет представлять бывший участник дуэта Smash Сергей Лазарев, пишет в пятницу "Комсомольская правда" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, экспертный совет музыкального конкурса остался недоволен песнями, которые предоставил другой претендент Дима Билан. Кроме того, продолжает газета, мало кто верит, что Билану удастся повторить успех прошлого года, когда он занял второе место. Директор Сергея Лазарева заявил, что ничего не знает о решении экспертного совета конкурса. "Но, если возможность поехать на "Евровидение" представится, он, разумеется, не откажется", - добавил представитель певца.