СКАНДАЛ! Дима Билан обручился с парнем из Латвии (Эксклюзивные подробности +ФОТО избранника)

Популярный российский певец Дима Билан, которому российская пресса припысывает бисексуальные наклонности, обручился с парнем из Латвии - 27-летним Ровенсом Притулой: они поженятся в начале февраля в одном из городов Германии, пишет журнал Privātā dzīve. На концерте Билана в Риге 20 января этого года, Притула был замечен в одиночестве. В прошлом году его и российскую звезду Евровидения часто видели вместе в Юрмале, утверждает NovoNews. По словам хорошего знакомого Ровена Притулы, он и Дима Билан (25 лет) часто гостят друг у друга. Как указывает Privātā dzīve, на Рождество Билан прилетел в Ригу и они вместе отправились в Амстердам. С тех пор безымянный палец правой руки Ровенса украшает кольцо, которого прежде там не было. Издание добавляет, что на начало февраля в каком-то немецком городе намечена свадьба Ровенса и Димы: первый уже взял отпуск на работе, купил авиабилеты и сообщил друзьям, что полетит в Германию "отдохнуть от всех". Именно в феврале у Димы Билана предусмотрены концерты в Германии... Ровенс Притула работает в ресторанном бизнесе, а также подрабатывает моделью, пишет Privātā dzīve. Недавно он подписал контракт на рекламу нижнего белья некой фирмы. О своих отношениях с Димой Биланом Притула говорить отказывается - на вопрос издания, отправленный по электронной почте он ответил: "К сожалению, я не согласен ничего рассказывать". Напомним, что недавно популярный британский гей-журнал Gaytimes предложил Диме Билану 100 тысяч фунтов стерлингов за откровенную фотосъемку. Несмотря на внушительную сумму гонорара, Билан от заманчивого проекта отказался, посчитав, что это испорит его имидж. "Мне действительно поступало такое предложение, но я отказался, - заявил тогда Билан. - Я лично не имею ничего против секс-меньшинств, но я не гей! Хотя, насколько мне известно, этому журналу позируют не только лица нетрадиционной ориентации…".