Памела Андерсон снова свободна

Закончен бракоразводный процесс Памелы Андерсон и Кида Рока, брак которых продолжался всего четыре месяца Свадебная церемония звезды сериала "Спасатели Малибу" и музыканта состоялась 29 июля в Сен-Тропе, а уже в ноябре супруги подали на развод. Согласно решению суда, теперь ни Андресон, ни Рок не смогут вступить в новые браки до 28 мая. Памела не держит обид на бывшего мужа и продолжает считать его отличным человеком, а решение о разводе объясняет тем, что они просто не подходят друг другу. Напомним, что ранее актриса состояла в браке с другим музыкантом – Томми Ли и сейчас воспитывает двоих сыновей.