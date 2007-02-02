Скандал! Кабмину не хватает денег на гонорар Газманову

15 февраля в Украине будет отмечаться День памяти участников боевых действий на территории других государств. Как передает «Новый Регион», об этом на заседании оргкомитета заявил вице-премьер Дмитрий Табачник. По словам вице-премьера, бюджет мероприятий в рамках Дня памяти еще не известен, он будет определен позже. В свою очередь, представитель министерства обороны Украины, сообщил, что накануне Дня памяти, в воскресенье 11 февраля, в киевском дворце «Украина» должен пройти праздничный концерт, на организацию которого требуется около 76 тысяч гривен, однако источник финансирования еще не найден. Присутствующий на заседании депутат Верховной Рады Сергей Червонопиский добавил, что большая часть средств для концерта потребуется на гонорар и оплату трансфера российского певца Олега Газманова, участие которого запланировано в праздничном вечере. Выслушав информацию, вице-премьер Табачник заявил, что деньги на праздник найдутся. «75 тысяч - это не та проблема, которую нельзя решить», - заявил он.