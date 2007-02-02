Карен Кавалерян: Киркоров предложил мне «кинуть» НМК

Белорусов, приехавших в Москву обсуждать с продюсером подготовку к «Евровидению», Филипп Киркоров пригласил отобедать у себя дома, в московской квартире на Земляном Валу. Хозяин принимал гостей очень радушно. Домработница Люся, которую Киркоров делит с Аллой Пугачевой, узнав, что Филипп ждет в гости белорусов, приготовила драники. Еще накрошила вкусных салатов, нарезала колбаски, ветчинки и деревенского сала. Обед растянулся на полтора часа. Могли посидеть и дольше, но у Колдуна с Тихановичем оказался слишком плотный график встреч. С продюсером Димы Билана Яной Рудковской. Она будет заниматься, образно говоря, «упаковкой» Колдуна: костюмы, плакаты, другая промопродукция и т.д. С командой греков, которая готовила номер Билана к «Евровидению». С известным клипмейкером Олегом Гусевым. Скорее всего, именно он будет снимать Колдуну клип, пишет «Комсомольская правда – Белоруссия». - Я поеду в любом случае! – говорит Колдун. - Знаю, что писали и говорили, но я на «Евровидение» поеду! Даже если бы все было правдой про запрет, я бы все равно поехал! Отказываться от «Евровидения» я в любом случае не собирался. Это сумасшествие! Я три месяца готовился, причем с разрешения Дробыша, и даже с его помощью. И было бы нелепо, если бы он мне вдруг отказал в разрешении на поездку. - Но разногласия были, и очень серьезные... - Были. Но разногласия разногласиями, а запрет - это совсем другое! Тем более сейчас уже все договорились. - Кавалерян сказал, что текст он забирает... - Сейчас все очень сложно... Вообще изначально у нас было два варианта текста. И мы можем выбирать. Вот и выбираем. 1 февраля на форуме поклонниц Димы Колдуна в три часа утра появился Карен Кавалерян. По словам Karen’а, когда НМК отказалась посылать Колдуна на «Евровидение», Киркоров решил проигнорировать запрет Дробыша. - Он предложил мне кинуть НМК. Я отказался... Karen назвал действия Киркорова «провокацией»: - Поведись я на нее, похоронил бы все, что сделал за 20 лет карьеры. Для него люди - просто фишки на доске. Но я играю по своим правилам и ни в чьи свиты не вхожу. Меня хотел подставить лично ФК. А когда это не прошло, встал на дыбы. Я только лишь забрал текст. Он обвинил меня в трусости и интриганстве в пользу моего доброго товарища Кима Брейтбурга. Есть действия и слова, которые я в свой адрес отпускать не позволю - будь это дворничиха, ФК или президент Земного шара. - Получается, Дима остался без песни... - Ничего страшного не произошло - перепишут текст.