Лазарев не станет отказываться от «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев будет представлять нашу страну на конкурсе «Евровидение» в этом году. Об этом газете «Комсомольская правда» стало известно из достоверных источников. Пока эту информацию окружение артиста и российский отборочный комитет «Евровидения» держат в секрете. По слухам, экспертный совет музыкального конкурса остался недоволен двумя песнями, которые предоставил Билан. И хотя Дима полон решимости бороться за первое место на «Евровидении», в его повторный триумф мало кто верит: мол, в одну реку не входят дважды. Мы обратились за комментарием к директору Сергея Лазарева. Он сказал, что пока ничего об этом не знает: «Сергей сейчас в Лондоне - записывает свой альбом, который выйдет в апреле. Но, если возможность поехать на «Евровидение» представится, он, разумеется, не откажется!»