Кевин Федерлайн не спешит осчастливить Бритни Спирс разводом

Кевин Федерлайн (Kevin Federline), на развод с которым поп-звезда Бритни Спирс (Britney Spears) подала в конце прошлого года, отказался заключить соглашение, по которому ему доставалось $25 миллионов «отступных». Сообщается, что этот бывший танцор и начинающей рэппер рассчитывает получить от супруги как минимум в два раза больше. «Кевин говорит, что Бритни предлагала ему $10 миллионов, но Кевин попросту посмеялся над ней, - сообщает источник американского издания Star. – Потом $20 миллионов, но он снова отказался. Теперь она предлагает $25 миллионов и утверждает, что это последнее предложение. Но ему и этого мало». Как сообщает contactmusic.com, Бритни надеется, что ей удастся ограничить общение Кевина с их детьми, но Федерлайн очень любит сыновей и не хочет исчезнуть из их жизни.