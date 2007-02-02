Дмитрий Колдун: Я еду на Евровидение в любом случае!

- Что значит, Колдуну запретили? Это полная ерунда, Дима в данный момент срочно делает визу в Испанию, мы должны уехать туда 3 февраля с промотуром, - заверил руководитель «ЕвроФеста» Александр Тиханович. - У нас есть приглашения из 20-ти стран. Вы считаете, можно запретить человеку ехать на конкурс, если он сам этого хочет? Откуда растут ноги у скандала с НМК Виктора Дробыша, пока можно только предполагать. Возможно, белорусская сторона предложила Дробышу подписать слишком невыгодный контракт. Например, с предложением передать БТ на год все права на песни Колдуна. Само собой, продюсеру этот вариант не подошел. Можно также предположить, что Белтелерадиокомпания захотела разделить с Дробышем расходы на подготовку Колдуна. А расходы, судя по размаху, будут немаленькие - от 500 тысяч до одного миллиона долларов. Продюсер Колдуна участвовать в столь затратном мероприятии, надо полагать, отказался. Дима Колдун уже в Минске получает визу, собирается в промотур. "КП-Белоруссия" дозвонились звезде, чтобы получить информацию из первых рук. И услышали уверенное: - Я еду! Знаю, что писали и говорили, но я на «Евровидение» поеду! Даже если бы все было правдой про запрет, я бы все равно поехал! Отказываться от «Евровидения» я в любом случае не собирался. Это сумасшествие! Я три месяца готовился, причем с разрешения Дробыша, и даже с его помощью. И было бы нелепо, если бы он мне вдруг отказал в разрешении на поездку. - Но разногласия были, и очень серьезные... - Были. Но разногласия разногласиями, а запрет - это совсем другое! Тем более сейчас уже все договорились. - Кавалерян сказал, что текст он забирает... - Сейчас все очень сложно... Вообще изначально у нас было два варианта текста. И мы можем выбирать. Вот и выбираем.