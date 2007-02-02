Виктор и Ирина Салтыковы никак не поделят любовь и славу

Бывшие супруги Салтыковы бранятся – только тешатся. На недавней презентации нового альбома Николая Трубача "Я не жалею ни о чем" Виктор и Ирина аккуратно пикировались друг с другом на публике, и тихо обсуждали совместные проекты вдали от любопытных глаз. Любопытно, что когда светские фотографы увидели бывших супругов рядом с другом и попросили их сфотографироваться вместе, Виктор Салтыков сделал страшные глаза и закричал: «Не фотографируйте нас вместе!» Певец тут же отошел от Ирины подальше, и сел рядом с нынешней пассией, и без того недобро поглядывавшей на шум. Ирина с улыбкой показала на удаляющегося Виктора, и сказала телевизионщикам: «Тогда снимайте меня одну. Потому что я действительно одна!» Это было не совсем правдой, потому что певица-бизнесвумен Ирина Салтыкова привела послушать новые песни Николая Трубача сразу четырех своих подружек-коллег по бизнесу. Они жарко обсуждали последние светские сплетни даже на выступлении Виктора Салтыкова. А вот Ирина пристально смотрела в этот момент на сцену и, казалось, была целиком поглощена выступлением экс-мужа. Тем более, что Виктор как бы нечаянно во время выступления делал экспрессивные жесты именно в сторону сидящей за столиком Golden Palace Ирины. Взгляд Ирины в этот момент выражал внимание и интерес. Зато когда подошло время выступления самой Ирины, она отыгралась на экс-муже по-полной: - Я ведь всех вас, сидящих здесь гостей, знаю уже много лет, - начала Ирина речь. – С тех самых пор, когда Витя нашел меня в одной подворотне... Ирина резко развернулась и указала на Виктора Салтыкова. Тот молча смотрел на Ирину, не находя нужных слов. - Правда, Витя? – с вызовом спросила Ирина. Виктор все молчал. - Это правда! – подтвердила с ироничной улыбкой Ирина. – Так что давайте веселиться! Перебранки между Виктором и Ириной, принципиально сидевших в разных уголках зала, были бы вполне естественны для давно разведенной пары. Если бы не в то же самое время, уединившись в холле, Виктор и Ирина оживленно не обсуждали совместные планы на бизнес. Экс-супруги планируют спеть совместный дуэт, в надежде вернуть пошатнувшуюся в последнее время у обоих популярность. Так что, вполне возможно, ревнивые игры «на публику» - все лишь часть пиар-акции экс-супругов.