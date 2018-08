Для поклонников Гарри Поттера откроют «телефон доверия»

В преддверии выхода последней, седьмой по счету книги о приключениях юного волшебника, стало известно, что для поклонников Гарри Поттера будет создан "телефон доверия". Причиной возникновения проекта стала информация о том, что в заключительном романе поттерианы погибнут несколько ключевых персонажей повествования. По мнению британцев, многие читатели могут испытать стресс и даже впасть в депрессию, поэтому и возникла необходимость создания "телефона доверия". Ожидается, что потенциальными клиентами подобной службы может стать множество жителей Туманного Альбиона, так как по данным сети книжных магазинов Waterstone's, книга Harry Potter and the Deathly Hallows ("Гарри Поттер и роковые мощи") разойдется миллионным тиражом вскоре после ее выхода в свет, сообщает The Daily Telegraph. Джоан Роулинг уже анонсировала дату выхода седьмой книги, которая появится в США и Британии уже в середине июля 2007 года. Ранее писательница, которая написала 10 лет назад первую книгу о Гарри Поттере, заявила, что в конце истории погибнет несколько героев произведения. Тогда Роулинг заявила, что погибнут те герои, которых ранее не планировалось "убивать". Вскоре после данного заявления со стороны британской писательницы, два других известных автора, Стивен Кинг и Джон Ирвинг, попросили Джоан Роулинг не убивать молодого волшебника Гарри Поттера. Однако автор приключений Поттера и его друзей в ответ на просьбу именитых авторов ничего не ответила, сохранив судьбу юного волшебника в тайне до выхода в свет заключительной книги.