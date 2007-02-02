8 февраля, Национальный дворец «УКРАИНА», концерт ВИТАСА. Начало в 19.00

ВИТАС появился на российской сцене в декабре 2000 года с хитом *ОПЕРА N2*. За время своего активного творчества: — выпустил семь альбомов ("Философия чуда" и "Улыбнись", "Мама", "Песни моей мамы", "Поцелуй длиною в вечность", "Возвращение домой. Часть 1", "Возвращение домой. Часть 2", которые по официальным продажам вошли в тройку самых продаваемых альбомов за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 гг.) — выпустил два сингла ("Опера N2" и "Гуд бай", по результатам продаж сингл *Опера N2* получил российскую премию производителей фонограмм "РЕКОРД", как самый продаваемый сингл в 2001, 2002, 2003 годах) — стал музыкальным открытием года по данным газеты "Комсомольская Правда" и Интернет опросу "Форум 2001" — стал трижды лауреатом фестивалей "Песня года 2000", "Песня года 2001" и "Песня года 2002" — стал дважды лауреатом народной премии "Золотой граммофон" в 2001 году с песней "Опера N2" и в 2002 году с песней "Улыбнись" — стал четырежды лауреатом музыкальной премии "ПОДИУМ" за самые модные достижения в области популярной музыки в 2001, 2002, 2003 и 2005 годах — стал лауреатом премии "НАРОДНЫЙ ХИТ" в 2001, 2002, 2003 годах с композициями "Опера N2", "Улыбнись", "Звезда" (по результатам наиболее ротируемых композиций на радиочастотах) — стал обладателем премии "100 ПУДОВЫЙ ХИТ" в 2001 и 2003 годах, учреждённой радиостанцией «Хит ФМ» — по результатам национальной музыкальной премии "ОВАЦИЯ" в 2002 году признан солистом года —- по данным российского интернет портала AFISHA.COM. в 2004, 2005, 2006 годах Витас признан исполнителем, давшим наибольшее количество концертов на территории Российской Федерации, Украины, Казахстана, Белоруссии, стран Прибалтии, Израиля среди российских артистов. — установил безусловный рекорд, проведя с аншлагом 29 марта 2002 года премьеру своего сольного концерта в Государственном Кремлёвском Дворце, став самым молодым артистом, вышедшим на эту сцену Кремля с сольным концертом — снял одиннадцать видеоклипов ("Опера N2", "Опера N1", "Блаженный Гуру", "Улыбнись", "Звезда", "Мама", "Птица счастья", "Поцелуй длиною в вечность", "Берега России", "Licia Di Lammermoorr","Криком журавлиным") В 2002 году Витас и его продюсер Сергей Пудовкин, по личной просьбе Совета Всемирной Лиги «Разум вне наркотиков» вошли в попечительский совет Всемирной Лиги и наряду с Патриархом Всея Руси, Далай Ламой, Кофи Ананом, Тиной Тёрнер, президентами более 20 стран стали почётными членами Лиги. На церемонии очищения у подножья священной горы Таштар Ата Витасу был подарен «камень мира», имеющий возраст 350 миллионов лет и, по легенде, вбиравший в себя всё добро мира за историю существования человечества. 29 сентября 2002 года на сцене Государственного Кремлёвского Дворца Витас представил свою коллекцию одежды под названием "Осенние сны". В показе участвовало 42 модели женских костюмов, некоторые из которых уже были показаны в Алма-Ате, Вильнюсе, Берлине, Ташкенте, Тель-Авиве, Ашкелоне. В настоящее время господин Пудовкин ведёт переговоры с западными компаниями по созданию и продвижению торговой марки «Витас», производству собственной линии одежды. В декабре 2002 года Витас принял участие в съёмках многосерийного сериала по книге госпожи Донцовой "Сволочь ненаглядная" в роли артиста, приехавшего из провинции и взорвавшим уникальным голосом и своими песнями эстрадный Олимп. Витас в качестве саунд трека к картине написал две композиции. Уже во время съёмок продюсеры картины предложили Сергею Пудовкину пролонгировать контракт для следующего цикла серий. Весной 2003 года, на сцене театра Маяковского, состоялась премьера драматического спектакля "Виктор или дети у власти" по пьесе Роже Витрака, где главную роль девятилетнего мальчика исполнил Витас. Режиссёр Дмитрий Черняков, трижды лауреат "Золотой маски", продюсер Павел Каплевич пригласили к участию в проекте Татьяну Друбич, Ренату Литвинову, господина Романова. В январе 2003 года Витас принял участие в фестивале индийского кино, который прошёл с 6 по 11 января в Дели. В рамках программы фестиваля был дан сольный концерт артиста, а так же выступление в торжественной церемонии открытия. На состоявшихся концертах в ГКД "Сан Ремо в Москве" по приглашению Л.Далла, автора и композитора "Памяти Карузо", Витас исполнил с автором знаменитое произведение, покорив своим голосом не только публику, но и господина Далла, который пригласил Витаса в Рим для репетиций современной версии легендарной "Тоски". В ноябре 2003 года, в Москве, в концертном зале "Россия", Витас представил свою вторую сольную программу «Песни моей мамы», в которую вошли более 30 произведений. Витасом было создано 19 новых композиций, специально для премьеры. К премьере подготовлено и выпущено два новых альбома артиста. Один с песнями, которые составили «золотой» фонд российской эстрады «Всё могут короли», «Зима», «Хризантемы», «А цыган идет», «Птица счастья» и многие другие. Второй – авторский, в который вошли только новые произведения Витаса «Лист осенний», «Звезда», «Боже, как я люблю», «Даже звёзды покажутся письмами», «Мама». В 2004 – 2006 году продюсерский центр «ПУДОВКИН» провел беспрецедентный тур с программой «Песни моей мамы» по России и США, Канаде и Австралии, Германии и Казахстану, Израилю и Прибалтике.Эта концертная программа так любима Зрителем, что во многие города артист приезжал с ней 3, а то и 4 раза, неизменно собирая полные залы. В 2005 - 2006 гг. с программой "Песни моей мамы" Витас дал более 600 концертов, гастрольный график артиста расписан до премьеры 8 марта 2007 года. В 2004 - 2006 годах Витас стал самым востребованным гастролёром в России, его премьера признана "лучшим музыкальным событием года". Выпущенный 8 октября 2004 года альбом "Поцелуй длиною в вечность" установил беспрецедентный рекорд по продажам в России и странах СНГ: более 2.000.000 (более двух миллионов) копий было продано менее, чем за полгода. Суммарное количество проданных компакт дисков за время работы певца превысило 10.000.000 копий. Не самый приятный факт: по оценке независимого агенства "РИНКОН" альбомы Витаса - самые "любимые" у пиратов. Зарегистрировано 1300! вариантов разных альбомов артиста. И это только в России. В 2005 году состоялся прорыв Витаса на азиатский рынок. Совершенно отличный от нашего образ мышления и восприятия, незнание русского языка не помешали десяткам тысяч поклонников из Китая, Тайваня, Сингапура, Японии сначала обратить внимание, а затем полюбить творчество Витаса, его голос и песни. В конце 2004 года был открыт сайт Vitas China Online, к настоящему времени число зарегистрированных членов этого фан-клуба превысило 20 тысяч человек, в гостевой книге сайта насчитывается более 1 000 000 человек. За полгода в этом регионе было образовано более 600 фан-клубов артиста. Письма от китайских друзей переполняют электронный ящик артиста ежедневно. Цена билета: 50 - 450 грн.