Что наденет на Оскар 2007 актриса Cate Blanchett?

Незаурядный талант и жизненная позиция «девушки из другого мира» сослужил Cate Blanchett добрую службу. Кроме этого актриса обладает весьма изысканным fashion-вкусом. Cate была замечена на шоу Armani Prive, которое проходило в рамках Парижской Недели моды Haute Couture. Не значит ли это, что на вручении Оскара, которое вот-вот состоится, она появится в одном из шедевров, искусно выполненном Giorgio Armani? Например, в сером шелковом платье, словно схваченном нитью бус. А может она посетила Париж дабы приобрести одно из произведений искусства в сфере высокой моды от другого дизайнера? Попробуем предугадать, на что падет выбор Blanchett. Возможно, она бросит вызов красной дорожке, облачась в театрализованное волнующее платье от Christian Dior? Или она будет воплощением серьезной актрисы в готичном наряде от Givenchy? Также Cate любит желтый цвет. Поэтому существует вероятность, что на Оскаре 2007 мы увидим смелое ярко-желтое платье от Lacroix. Хотя, учитывая Оскар 2005, где актриса появилась в Valentino такого же цвета, это было бы неуместным повтором. Выбор светящейся и «прозрачной» Blanchett может пасть и на мерцающий наряд от Elie Saab, или на платиновое платье от Chanel. Ждем Оскара!