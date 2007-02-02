Ревнивая Глюкоzа

Наташа Ионова, больше известная как Глюкоzа, вышла замуж за своего возлюбленного Александра Чистякова более полугода назад Этот брак для многих до сих пор остается загадкой. Даже подруги артистки в свое время недоумевали, почему молодая успешная певица отдала руку и сердце именно Александру. Вот и в недавнем интервью Наташе снова пришлось отвечать на подобный вопрос. "Скажите, а вы не намекаете, что он некрасивый? – сразу поинтересовалась певица. – В жизни мой муж совсем не такой, каким выглядит на фотографиях в журналах, – он очень симпатичный и очень обаятельный, и потому женщины к нему просто липнут". Такое повышенное внимание к персоне Александра вызывало у Глюкоzы жуткую ревность. По ее словам, и сейчас, через несколько месяцев после свадьбы, она испытывает подобные чувства к супругу. "В первое время я его ужасно ревновала, хотя вроде и была в себе уверена, – призналась Глюкоzа. – Но всё равно чувство возможной потери, желание удержать присутствовали. Впрочем, почему я говорю в прошедшем времени? И сейчас я дорожу любовью мужа. Говорят: ревнует – значит, любит, и это правда. Нельзя только допускать, чтобы ревность, как и любое чувство, принимала гипертрофированные формы, превращалась в болезнь. Мера – вот мое любимое слово".