Врачи спасают Ираклия

Известный певец вновь попал на больничную койку. Как стало известно «Твоему ДНЮ», Ираклию сделали плановую операцию в реабилитационном центре для спортсменов: врачи сняли титановые пластины, которые остались после предыдущего хирургического вмешательства. Напомним, что в прошлом году во время футбольного матча в Казани он серьезно повредил ногу. Врачи тогда констатировали у Ираклия, большого поклонника футбола, тройной перелом ноги с дроблением кости. В Москве ему сразу сделали операцию и скрепили кость специальными титановыми пластинами. Некоторое время певец даже не мог ходить, а потом передвигался с помощью трости. Больница Сейчас, спустя полгода, пришло время снять эти пластины. Это очень болезненная процедура, но певец стойко перенес ее и надеется в ближайшем будущем вернуться в строй. Пока он находится в больнице, друзья и коллеги не дают ему грустить: не проходит и дня, чтобы певца не навестили близкие. В пятиместной палате, где лежит певец, на столе стоит огромный букет необычных бело-синих роз. За этим столом Ираклий в ожидании выписки с удовольствием играет в нарды с другими пациентами клиники. - Операция прошла успешно, без осложнений, - рассказывает медсестра отделения хирургии. - Ираклий чувствует себя хорошо и в ближайшие дни сможет отправиться домой. Ольга Алексеева, Ирина Харитонова